Representantes do SESI, SENAI, SESC e SENAC participaram nesta semana da formatura de dez turmas do Curso Básico de Costura, desenvolvido pelo Museu Angelo Spricigo. Foi mais um momento marcante para as pessoas que tiveram a oportunidade de ampliar seus conhecimentos nesta área. Além disso, importantes parcerias poderão ocorrer com o Museu, estreitando ainda mais os laços com a comunidade. A formatura proporcionou momentos especiais para os participantes.

O Museu Angelo Spricigo é um museu temático de máquinas de costura de diversas marcas, modelos e procedência de várias nacionalidades, considerado o maior e mais completo museu de máquinas de costura do Brasil e da América de Latina, contando com 1.714 máquinas de costura, com mais de 180 marcas já catalogadas de nacionalidades como: Brasil, EUA, Japão, China, Espanha, Italia, Alemanha, Suíça, Tchecoslováquia, Chile, Inglaterra, Hungria.

O Museu está localizado em Concórdia na Rua Romano Anselmo Fontana, nº 346, e está aberto para visitação pública de segunda à sexta-feira das 14h00 às 18h00, exceto feriados. O espaço teve início em 1997 quando o senhor Angelo Spricigo (com 82 anos) perdeu sua esposa Maria de Oliveira Spricigo.

Durante a formatura, representantes do SESI, SENAI, SESC e SENAC foram madrinhas das dez turmas. O Curso Básico de Costura tem atendido à demanda de empresas do setor têxtil, que estão em busca de uma mão de obra qualificada.

(Fonte: PG Comunicação)