Nesta quinta-feira (06) o presidente do Galo Jonas Guzzatto selou uma parceria com a Futsal Moleque (escolinha de futsal), em um acordo que visa dar retorno financeiro a formadora do atleta (futsal) em caso de venda do jogador após ser relevado para o futebol pelo em conjunto com o Galo do Oeste.



“O futsal é de grande importância para a formação de um jogador de futebol, os maiores craques tiveram seu primeiro contato com a bola de futsal, e após mostrarem qualidade e se destacarem na modalidade é que foram integrados ao futebol, como por exemplo Neymar, Ronaldinho Gaúcho, entre outros. Esta parceria valoriza a escolinha em uma futura negociação, pois entendemos como clube ser justo esse ganho pois foi no futsal que muitos ensinamentos foram repassados ao atleta”, destacou o presidente.



Estiveram presentes no ato de assinatura da parceria atém do Presidente do Galo, o presidente da Escolinha João Floriani e os diretores Sergio Schiochet (Serginho) e Murilo Somensi (Xava).



(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)