Um acidente entre uma Hyundai IX35 com placas de Ipira e um Fiat Palio com placas de Piratuba aconteceu na manhã deste sábado dia 08 na Avenida 18 de Fevereiro em Piratuba. O condutor do Palio teve ferimentos no rosto.



Ele foi atendido pelos Bombeiros e levado ao Hospital de Piratuba/Ipira para avaliação e procedimentos médicos. A Polícia Militar esteve no local do acidente para levantar informações e apurar as causas da colisão.



Os dois veículos tiveram danos materiais, sendo o Palio na lateral e o Hyundai na parte da frente.

Informações: Grupo Magronada