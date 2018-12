Veículo com placas de Concórdia é furtado em Catanduvas

Um morador de Catanduvas teve uma surpresa nada agradável na manhã deste sábado (08). Ele chegou em casa por volta das 23h de sexta-feira e deixou seu veículo Gol de cor verde com placas KJQ-5940 de Concórdia, estacionado na rua Severiano Guerreiro, próximo à Câmara de Vereadores, e no início da manhã quando foi sair para o trabalho o carro não encontrava-se no local.

A Polícia Militar foi comunicada sobre o fato, sendo registrado um Boletim de Ocorrência. Informações poderão ser repassadas para a polícia através do telefone 190.

(Fonte: Blog do Paulo Gonçalves)