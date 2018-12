Um Corsa placas LXC-5725, de Concórdia, foi furtado na madrugada deste sábado, dia 08. O veículo estava estacionado em frente a casa do proprietário, proximo a Padaria Longo, no Distrito de Santo Antônio.

De acordo com informações do dono do Corsa, uma vizinha ouviu um barulho por volta das 04h. Ele percebeu pela manhã, que o carro não estava mais no local onde havia deixado.

O Corsa é preto, duas portas, ano 1995 , modelo Wind. Qualquer informação sobre o carro, pode ser repassada à Polícia, através do 190.