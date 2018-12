O motorista de um Prisma, placas de Concórdia, perdeu o controle da direção e o carro capotou, na Rua Catarina Mafessoni, Bairro da Gruta em Concórdia. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 07, por volta das 23h e três pessoas ficaram feridas. O carro parou no pátio de uma casa.

Um homem de 44 anos, uma mulher de 45 e um adolescente de 15 anos estavam no carro. Os Bombeiros Voluntários e uma equipe do SAMU fizeram o resgate e o atendimento. Os três ocupantes foram encaminhados ao Hospital São Francisco. Eles estavam conscientes. A mulher apresentava suspeita de fraturas de costela.

De acordo com as informações apuradas, o carro descia, sentido Bairro da Gruta, quando derrapou, atingiu parte de um muro e capotou.

Reclamação:

Um morador registrou que vários acidentes com motos já aconteceram no local. Ele também contou que carros derrapam com frequência em função de pedras que ficam na pista, já que no local, acaba a estrada de terra e inicia o asfalto. "O asfalto termina na metade do morro e quando os carros sobem, patinam e muita pedra solta fica no asfalto. Já juntamos uns 10 motocicliestas que caíram. Já pedimos medidas na Prefeitura, já acionamos vereadores que vieram ver a situação, mas infelizmente hoje uma família se acidentou. Não sou só eu, os demais moradores querem uma solução, pois aqui também tem crianças e precisamos evitar mais acidentes", solicita Leandro Haslingr.