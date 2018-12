As árvores serão plantadas na beiro do lago pelos bombeiros mirins.

Entrega aconteceu no pátio dos Bombeiros Voluntários, nesta quinta-feira, 6 de dezembro. O superintendente da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente - Fumdema, Gilberto Romani entregou as mudas para a 19 bombeiros mirins. As árvores foram doadas pelo Centro de Divulgação Ambiental - CDA, da Usina Hidroelétrica de Itá, que tem uma parceria com a Prefeitura de Concórdia, fornecendo mudas anualmente ao município. Algumas das árvores distribuídas foram Pitanga, Araçá, Cereja, Guabiju e Ipê.



As turmas comandadas pelo comandante Juliano Camilo, irão plantar as árvores na beira do lago, durante um treinamento a campo, onde eles ficarão por dois dias vivenciando situações da mata.



A Fumdema realiza diversas campanhas entre elas a Lixo Zero, que busca reduzir o descarte incorreto de resíduos e a coleta e destinação correta dos lixos eletrônicos, além do trabalho de conscientização para preservação do meio ambiente, com palestras nas escolas e distribuição de mudas de árvores.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)