Os conselheiros do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC) aprovaram por unanimidade os processos de renovação de reconhecimento dos Cursos de Farmácia e Medicina Veterinária, do Campus Canoinhas, Educação Física – Bacharelado, do Campus de Mafra, e Fisioterapia do Campus de Concórdia.



A Diretora de Processos Regulatórios da UnC, professora Dulce de Oliveira Valério, disse que a aprovação em Plenária dos processos de renovação comprova que os referidos cursos atendem os referências de qualidade de acordo com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC) e do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. “Este resultado reflete o compromisso da UnC com a formação dos acadêmicos. Parabenizamos a direção, professores e alunos pelos resultados”.

Vestibular



A UnC está com as inscrições abertas para o Vestibular de Verão 2019, com vagas para diversos cursos, entre eles Medicina Veterinária e Farmácia em Canoinhas; Educação Física em Mafra e Fisioterapia em Concórdia.



Veterinária é ofertado no período matutino/vespertino, com aulas de segunda a sexta-feira, com até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, a ser cursada até o final do semestre.



O Curso de Farmácia é ofertado em regime diferenciado, com aulas concentradas em períodos semanais, de segunda a sexta-feira, com até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância.



Já os cursos de Educação Física e Fisioterapia são ofertados no período noturno. Ficou interessado? Acesse https://www.unc.br/vestibular/



(Fonte: Camila C. Paz Fachi)