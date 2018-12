O Esporte Clube Canarinho não conseguiu a classificação para as finais do Campeoanto Regional de Base, pelo sub-11 e sub-13. Jogando no bairro Salete, o time concordiense perdeu para a Chapecoense pelo sub-11 por 4 a 0 e venceu o Pato Branco por 2 a 1, pelo sub-13, porém não fazendo o saldo suficiente para avançar. Com isso, o Canarinho caiu nas semifinais da competição.



O Canarinho disputará o terceiro lugar no sub-11 contra o Maravilha e o Guarany de Xaxim, pelo sub-13, neste sábado, dia oito, em Chapecó.