A Associação Chapecoense de Futebol conquistou o título inédito para o clube do Campeonato Catarinense Infantil Série A 2018, categoria para atletas até 15 anos, ao empatar em 2 a 2 com o Criciúma na tarde desta 6ª feiras (07), no Estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia, na partida de volta da 4ª fase – Finais. A Chapecoense realizou melhor campanha na 1ª Fase e garantiu o título com dois empates nas partidas finais.



O Catarinense Infantil Série A é uma das duas competições das categorias de base vinculadas à participação dos clubes na Série A profissional. A partida final foi emocionante, no 1º tempo a Chapecoense abriu 2 a 0 com gols Gui aos 8 minutos e do centroavante Luan aos 32 minutos. Após o intervalo os meninos do Criciúma voltaram dispostos a virar o placar para ficar o título e chegaram a empatar a partida com gols do atacante Vitor aos 8 minutos e do meia Welinton aos 20 minutos, 2 a 2.



Mas a bola não balançou mais as redes no Oeste catarinense e ao apito final muita comemoração da Chapecoense com a consagração dos novos campeões da categoria infantil.

Logo após o encerramento da partida a Federação Catarinense de Futebol realizou o cerimonial de premiação das equipes no Estádio Domingos Machado de Lima. O diretor de competições principais da FCF, Fábio Marcel Nogueira, representou o presidente Rubens Renato Angelotti no cerimonial.

Primeiro foram os vice-campeões do Criciúma Esporte Clube que receberam suas medalhas de prata e a taça de vice-campeão, passada às mãos do capitão Eliedson. Numa bela atitude fair play os atletas da Chapecoense aplaudiram os jogadores do Criciúma.

Depois muita alegria e comemoração dos atletas e da comissão técnica da Chapecoense no recebimento das medalhas douradas pelo título inédito na categoria infantil. O diretor de competições principais da FCF, Fábio Nogueira, passou a taça ao capitão João Cominetti para festa geral dos campeões!

A FCF também premiou os destaques individuais do Catarinense Infantil Série A, ambos do Criciúma Esporte Clube, vice-campeão. Jackson Sant´Anna foi o goleiro menos vazado da competição com 12 gols sofridos em 22 jogos. Welinton Jesus Cardoso anotou 17 gols e foi o artilheiro da competição.

(Fonte: Federação Catarinense de Futsal)