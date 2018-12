Bandidos assaltam agência do Sicoob Valcredi Sul no Centro de Passos Maia

A agência do Sicoob Valcredi Sul foi assaltada pouco antes das 9 horas da manhã desta sexta-feira, dia 7, na Avenida Padre João Botero, no Centro de Passos Maia. Os bandidos chegaram armados, renderam funcionários e fugiram logo em seguida. Ninguém se feriu.





De acordo com testemunhas, a ação foi bastante rápida. Três homens desceram de um Fiat Palio, de cor verde e placas de Monte Carlo (SC), portando armas de fogo e uma marreta. Com a ferramenta, derrubaram uma porta de vidro que dá acesso à agência, anunciando o assalto.





Um dos funcionários relatou que os assaltantes chegaram a apontar armas de fogo no momento em que exigiam o dinheiro dos caixas, mas ninguém foi ferido. Logo após a ação, eles fugiram com o veículo pela mesma avenida, seguindo pela contramão.





O assalto ocorreu minutos antes da abertura da agência, que inicia o atendimento ao público sempre a partir das 9 horas da manhã. A cooperativa não confirmou o valor levado no assalto. Nenhum suspeito havia sido preso até a última atualização desta notícia. As buscas são feitas com apoio do helicóptero do Saer/Fron (Serviço Aeropolicial de Fronteira).

(Fonte: Oeste Mais)