No início da tarde desta sexta-feira, 07, a Polícia Militar de Seara localizou o veículo GM/Vectra, com placas de Seara, que havia levado em um assalto no interior do município na noite de quinta-feira.

Segundo informações da PM o Vectra foi localizado abandonado no acesso a Linha Salete, mesma comunidade onde foi roubado. Não há informações sobre os suspeitos que fugiram.

Relembre:

Na noite da quinta-feira, 06, um veículo foi roubado em uma ação de bandidos em Linha Salete. Dois elementos, que estariam de posse de um revólver calibre 38, levaram o Vectra placas DVC-1121, de Seara. Segundo informações os bandidos queriam dinheiro. Como não localizaram, agrediram e amarraram dois homens, levando o veículo que estava com eles. Os elementos também levaram celular e notebook.

As vítimas demoraram para se soltar e não viram para onde os bandidos fugiram. Policiais militares realizaram buscas, mas não localizaram os assaltantes.

Informações:Belos FM