Uma carreta de empresa de Concórdia foi tomada de assalto em São Paulo durante a tarde da quinta-feira, dia seis. O fato ocorreu na altura da cidade de Osasco. Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, o veículo estava carregado com carne seca. O motorista foi rendido pelos bandidos que levaram um cavalo mecânico Volvo, cor branca, placas WIW 2830 e carreta placa MIU 0877.

Depois de ser liberado, o motorista entrou em contato com os proprietários do veículo informando o ocorrido. A carreta com a carga foi localizada na cidade de Osasco, o cavalo mecânico ainda não foi achado.

(Com informações do repórter André Krüger).