O Corpo de Bombeiros de Piratuba foi acionado, onde a Central de Operações do Corpo de Bombeiros Militar (COBOM), informou que as duas vítimas do acidente foram socorridas por um vizinho e ele estava transportando elas em um veículo verde. Após encontrar o automóvel, os socorristas realizaram os procedimentos pré-hospitalares e conduziram os dois ao hospital de Piratuba/Ipira.

Após uma avaliação médica no hospital, foi constatado que o homem de iniciais J.Q.O dos S., 62 anos, apresentava suspeita de fratura nos ossos do rosto e na clavícula. Já a mulher de iniciais A.S.O dos S., 59 anos, estava com dor intensa na lombar e suspeita de fratura na clavícula. Ambos foram conduzidos ao hospital São Francisco de Concórdia.

(Fonte: Magronada)