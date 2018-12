Ação aconteceu no começo da noite na Linha Salete.

Um veículo foi roubado no começo da noite desta quinta-feira em Seara

Dois elementos, que estariam de posse de um revólver calibre 38, levaram o Vectra placas DVC-1121, de Seara.

As primeiras informações são de que os bandidos queriam dinheiro.

Como não localizaram o dinheiro com as vítimas, agrediram e amarraram os dois homens, levando o veículo que estava com eles. Os elementos também levaram celular e notebook.

As vítimas demoraram para se soltar e não viram para onde os bandidos fugiram.

Policiais militares realizam buscas.

Qualquer informação pode ser repassada à Polícia Militar pelo telefone 190.

(Fonte: Belos FM)