O Parque de Exposições de Concórdia é utilizado constantemente por muitas pessoas para a prática de esportes e lazer. A estrutura vem sendo incrementada e ganhando novos espaços para oferecer comodidade e mais alternativas aos usuários. A partir da próxima semana, será iniciada a obra de um espaço que significará a melhoria de qualidade de infraestrutura urbanística, contemplando um parque infantil, academia ao ar livre e um lago, além de um ambiente agradável e arborizado para passeio.



A ordem de serviço para a execução do espaço de lazer foi assinada na tarde desta quarta-feira, 5 de dezembro, na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal. O prefeito Rogério Pacheco, acompanhado do vice-prefeito, Edilson Massocco, secretário de Urbanismo e Obras Daniel Faganello, o responsável pela empresa vencedora da licitação, Darlan Girotto, da Formatto Engenharia LTDA, vereador Claiton Casagrande e demais membros da equipe de governo, formalizaram o ato, que foi acompanhado pela imprensa local.



O investimento total da obra é de R$ 510 mil. Deste montante, R$ 290 mil foram custeados com recursos próprios da Administração Municipal, os outros R$ 220 mil são de repasses do Ministério das Cidades, do governo federal. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de cinco meses, com previsão de entrega para maio de 2019.



Com a nova estrutura, o Parque de Exposições deve receber de presente da cidade coirmã italiana, Sarcedo, um monumento para ser exposto nas novas dependências do parque. A cidade de Sarcedo, província de Vicenza, na Itália, foi declarada cidade-irmã de Concórdia no início deste ano, por meio da Lei Municipal 5047/2018. A lei autoriza a Administração Municipal de Concórdia a firmar acordos, programas de ação, convênios e outros programas de cooperação técnica entre as cidades. O intercâmbio se estenderá a programas científicos, sociais, ambientais, culturais, esportivos e comerciais.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia).