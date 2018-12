O deputado Neodi Saretta voltou a falar na Tribuna sobre a falta de profissionais para atuar na CIDASC. O deputado citou o concurso realizado em 2016. Como o concurso está por vencer, ele protocolou uma indicação, encaminhada ao Secretário de Estado da Agricultura, pedindo que seja prorrogado para que os aprovados sejam convocados. “Os primeiros convocados tomariam posse em maio deste ano quanto os demais, seriam convocados a partir de julho. Porém, a famigerad a Resolução GGG 002/2018, do Governo do Estado de Santa Catarina, suspendeu a contratação de novos agentes públicos até a data de 31/12/2018”. De acordo com Saretta, Santa Catarina possui um grande prestígio no que se trata de qualidade em sanidade animal e isso precisa ser mantido, por isso a necessidade de convocar os agentes aprovados, assim que encerre a resolução. “Espero que o novo Governo que vai assumir a partir de primeiro de janeiro possa, imediatamente, chamar os concursos para garantirmos a continuidade desse trabalho importante que é feito na área da sanidade animal em Santa Catarina”, finalizou.

(Fonte: Suzana Rigo/Ascom/Depugado Neodi Saretta)