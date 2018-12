Um rompimento de adutora está deixando parte da cidade sem água nesta quinta-feira, dia seis. O fato ocorreu na rede da rua Auri Pereira da Costa, no Guilherme Reich. O rompimento ocorreu em função das obras de pavimentação desta via, na manhã desta quinta-feira, dia seis. O conserto está previsto para terminar na noite desta quinta com o retorno gradual do abastecimento.



Com isso, conforme a Casan, estão com o abastecimento comprometido os bairros Colibri, Nações, Linha Vitória e loteamentos Lorenzetti e Renascença.