O deputado Moacir Sopelsa deu parecer favorável ao projeto sobre a criação do Sistema Cicloviário em Santa Catarina, sendo acompanhado pelo voto dos demais parlamentares membros da comissão. A Mobilidade Urbana é um tema recorrente quando o assunto é o trânsito, é inegável que a falta de mobilidade viária em nosso estado, especialmente nas grandes cidades afeta direta e indiretamente a vida das pessoas.

O sistema cicloviário que está sendo proposto tem grande potencial de fazer com que haja aceitação na comunidade do uso da bicicleta como meio rotineiro de transporte, sobretudo quando dotado de uma estrutura sustentável e com ciclovias que ofereçam segurança aos usuários. Ao justificar o parecer favorável ao projeto, o deputado Moacir Sopelsa destacou o mérito da matéria ao priorizar efetivas soluções para o enfrentamento da mobilidade urbana. Neste caso, o sistema cicloviário se apresenta como uma opção importante e necessária. “Temos que incentivar a importância da utilização da bicicleta, tanto para a melhoria da qualidade de vida da população, quanto para a contribuição de um meio ambiente sustentável”, relatou.

“No Japão, por exemplo, é muito grande a quantidade de pessoas que utilizam a bicicleta como seu principal meio de transporte, independente da idade, sexo e posição social. A cultura da bicicleta faz parte do cotidiano e estilo de vida japonês”, comentou.

Sopelsa enfatizou que assim como acontece em vários países europeus e asiáticos como: Dinamarca, Holanda, Alemanha, Suécia, China, Coreia e Bangladesch. Devido ao grande número de ciclistas, esses países acabam por criar uma infraestrutura mais desenvolvida para ciclistas, com direito a ciclovias.

Neste sentido, a implantação de um Sistema Cicloviário em Santa Catarina representa o início de um trabalho para criar esta cultura do uso da bicicleta como meio de transporte em Santa Catarina, de forma sustentável e com segurança aos ciclistas.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial)