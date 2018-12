Na tarde desta quinta-feira, 06, o prefeito Rogério Pacheco, acompanhado do secretário municipal de Educação, Neuri Comin, participou de ato oficial da Marinha em Florianópolis, onde aconteceu a incorporação da lancha CONCÓRIDA na dotação de embarcações da Capitania dos Portos de Santa Catarina.

A embarcação que foi doada pela Polícia Federal possui 45 pés de comprimento e cerca de 18 toneladas de deslocamento, sendo propulsada por dois motores de 575 HP que permitem velocidades superiores a 25 nós. O equipamento será utilizado prioritariamente em missões de busca e salvamento na área de navegação costeira e em mar aberto, garantido celeridade e eficiência em casos de emergências no mar do litoral do estado de Santa Catarina.

Ao batizar a embarcação como CONCÓRDIA, buscou-se, segundo o Capitão dos Portos, Emerson Gaio Roberto, homenagear esta importante cidade que é integrante da jurisdição desta Capitania dos Portos.

Segundo ele, com aproximadamente 73 mil habitantes, Concórdia é considerada uma das mais belas e possui o melhor índice de desenvolvimento do Estado e o 8º melhor do Brasil, segundo índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, edição 2018. "Além do merecido reconhecimento à cidade, a palavra Concórdia encerra em seu significado uma expressão de positividade, simbolizando o espírito inerente aos marinheiros que desbravarão mares, nem sempre tranquilos, em prol do salvamento de vidas alheias" - finaliza.

Outras cidades catarinenses também já receberam a mesma honraria em ocasiões pretéritas.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)