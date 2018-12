FCB revitaliza a quadra do Silveirão

Nesta semana, a Federação Catarinense de Basketball (FCB) inaugurou mais duas revitalizações de ginásios em Santa Catarina. Na última quarta-feira (5), o Ginásio FUCAP, em Capivari de Baixo, e na terça-feira (4), no Ginásio Ivo Silveira, em Concórdia. Na região Oeste foram entregues reforma e pintura das quadras, enquanto no Sul do Estado foram entregues tabelas novas, placares e outros equipamentos. Nas duas ocasiões foram realizados amistosos de inauguração.

Com isso, a FCB realizou um total de 18 revitalizações de quadras e ginásios nos últimos anos, um forma de garantir aos clubes associados locais de qualidade para a prática do basquete e de outras modalidades que utilizam o espaço. Além dos locais de prática esportiva, as reformas também incluíram seis espaços públicos de entre sedes esportivas, casas de atendimento a idosos e até hospital.

“É importante manter o espaço no qual é desenvolvido o Basquete na cidade de Concórdia e no qual a ACOB manda seus jogos em competição, sendo um ginásio de público e que há muito precisava de uma atenção”, falou Joece Carabagiale, presidente da Liga Oeste Catarinense de Basketball (LOCAB) sobre o Ginásio Ivo Silveira.

Vale lembrar que na última semana a FCB também entregou a revitalização do Ginásio José Lídio da Costa, em Penha, além de equipamentos para os dormitórios da Arena Jaraguá e a nova sede da Liga de Basketball do Vale do Itajaí (LIBAVI).

(Fonte: Ascom/FCB)