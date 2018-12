A Caixa Econômica Federal, em conjunto com a IACC Tecnologia em Construção, entrega, nesta semana, as chaves de dois novos conjuntos residenciais localizados no Bairro São Cristóvão, na cidade de Concórdia (SC), beneficiando 224 famílias com moradia nova através do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e SBPE - Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e cujos investimentos somam R$ 30 milhões.

Na sexta-feira (7), às 17 horas, será entregue o Residencial Green Park, composto por cinco blocos de apartamentos de quatro pavimentos cada. O conjunto, que teve investimentos de aproximadamente R$ 11,3 milhões, possui 80 apartamentos distribuídos da seguinte forma: apartamentos de 88,8 metros quadrados com dois quartos mais uma suíte e apartamentos de 71,5 metros quadrados com dois quartos. Todos têm sacada com churrasqueira e uma vaga de estacionamento descoberta por apartamento. O residencial possui área de lazer, salão de festas, gás central e sistema de tratamento de efluentes.

No sábado (08), às 16 horas, acontece a entrega das chaves de 144 apartamentos do Residencial São Cristóvão, que recebeu investimento total de R$ 18,7 milhões. O conjunto é composto por nove blocos de apartamentos de quatro pavimentos cada. O conjunto possui 144 apartamentos medindo entre 60 a 76,2 metros quadrados com apartamentos de dois e três quartos. Todos possuem 01 vaga de estacionamento descoberta por apartamento. O residencial possui área de lazer e salão de festas.

Os dois eventos contarão com a presença das famílias beneficiadas, de representantes da CAIXA e da IACC Tecnologia em Construção, empresa responsável pela construção dos dois conjuntos.

Números do programa MCMV - Desde seu lançamento em 2009 o Programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou, através da CAIXA, 4,7 milhões de famílias no país, com investimento de R$ 406,8 bilhões. Em Concórdia, o programa já atendeu 2.695 famílias, totalizando aplicação de R$ 263 milhões.

(Fonte: Assessoria de Imprensa Regional da CAIXA - Oeste)