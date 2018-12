A AEP Termas de Piratuba Futsal ficou com a segunda colocação na Copa da Liga Catarinense de Futsal. O time disputou a final na noite de quarta-feira, dia 05, em Capinzal, contra a AGN. O time da casa ficou com o título ao vencer Piratuba por 6 a 5.

O jogo foi digno de final, com Ginásio lotado e com uma disputa intensa do início ao fim. A AEP saiu perdendo e empatou. A AGN fez 2 a 1, mas Piratuba empatou outra vez e virou, fazendo 3 a 2. Nos últimos minutos da primeira etapa os donos da casa empataram e conseguiram passar a frente, com o 4 a 3.

Já na segunda etapa, a AGN abriu mais um de vantagem, anotando 5 a 3 no placar. A AEP descontou, mas em seguida Capinzal fez o sexto gol. Com o 6 a 4 no placar, Piratuba passou a jogar com o goleiro linha, quando faltavam quatro minutos. O time conseguiu descontar, mas não chegou ao empate, fechando a partida com o 6 a 5 para a AGN.

O técnico Serginho destacou a atuação dos atletas. “Mesmo jogando na casa do adversário, com a pressão da torcida, fizemos uma boa partida, lutando do início ao fim. Tivemos muitos acertos e alguns erros, e a AGN foi melhor e por isso ficou campe”, destaca. “Mas nosso time jogou muito, representou Piratuba com garra até o último segundo”, ressaltou o treinador.

Os gols de Piratuba foram marcados por Marco, Jean e Gabi, no primeiro tempo. Evandro, e Gabi, outra vez, marcaram na etapa complementar.