Jogos acontecem no campo do bairro Salete.

Canarinho faz duelo da volta pela semifinal do Regional de Base

Acontece na tarde desta quinta-feira, dia seis, os jogos da volta do Campeonato Regional de Base, categorias sub-11 e sub-13. O Esporte Clube Canarinha recebe a Chapecoense, pelo sub-11, às 15h e o Pato Branco, às 16h30, pelo sub-13. Os jogos serão no campo do bairro Salete.



Pelo sub-11, o time concordiense vem de derrota por 3 a 0. Pelo sub-13, derrota por 2 a 0.