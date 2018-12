A equipe de futsal feminino da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC) subiu ao lugar mais alto do pódio da 18ª Olimpíada Escolar Catarinense (OLESC) ao aplicar uma goleada de quatro a zero sobre Itajaí.Com um forte sistema de marcação sem dar espaço às adversárias e com boa troca de passes e deslocamentos, o primeiro tempo encerrou com o time concordiense vencendo por três a zero. Gols de Maiara, Manu e Pamela.

Na etapa complementar a equipe veio com a mesma proposta de jogo e em nenhum momento ameaçou o quinteto de Concórdia. Maiara, mais uma vez, fez o seu segundo gol na partida e sacramentou os quatro a zero.

" Muito tempo perseguimos esse título. Agora é comemorar e logo adiante começar a pensar na temporada de 2019", lembrou o técnico da equipe, Emiliano Ferrari, que ao final da partida se ajoelhou em quadra agradecendo o desempenho das atletas.

(Fonte: FMEC)