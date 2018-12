Localizado no Vila Jacob Biezus, a nova área contará com cinco terrenos de 10 mil a 35 mil metros quadrados.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo apresentou o projeto da nova Área Industrial para a Associação Empresarial de Concórdia – ACIC. O terreno que já havia sido adquirido, possui 265 mil metros quadrados, destes, aproximadamente 150 mil metros quadrados serão utilizados para o loteamento dos terrenos. O projeto contempla toda a infraestrutura necessária, como pavimentação, drenagem e rede elétrica.



A área está localizada no bairro Vila Jacob Biezus, atrás do campo de futebol. No projeto está previsto cinco terrenos, que variam de 10 mil a 35 mil metros quadrados, espaço superior aos terrenos que existem na atual área industrial, que varia de três a quatro mil metros quadrados. A próxima etapa é buscar recursos para a execução do projeto. A Administração Municipal já dispõe de grande parte do valor em caixa, mas ainda são necessários outros investimentos para garantir o financiamento total da obra.



O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wagner Simioni, explica que os terrenos são destinados para industrias que queiram se instalar, gerando emprego e fomentando a economia de Concórdia. Algumas empresas já manifestaram interesse para ocupar as áreas, mas ainda é preciso executar o projeto para adequar a área, para depois disponibilizar para uso.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia.