“Foi bem triste, nunca vivi um momento assim. Eu pensei que iria morrer”. A afirmação é da professora que foi agredida pela mãe de uma aluna em uma escola de Concórdia, na tarde da terça-feira, 4 de dezembro. A agressão ocorreu dentro da sala de aula e na presença de crianças na faixa etária dos quatro anos.

Emocionada, a professora que prefere não ter o nome divulgado, diz que está chocada e ainda sente dores pelo corpo. Em conversa com o Jornalismo da Rádio Aliança, ela relatou que a menina costumava chegar à escola com sono. “Teve um dia que ela chorava muito com dor de estômago e cabeça, e disse que não tinha comido. A menina gemia de dor”, conta a professora. A conduta adotada pela direção da escola foi ligar para a mãe, que foi até o educandário. “Eu falei para a mãe que a criança estava com fome e fraca”, comenta.

Na última sexta-feira, 30 de novembro, a mãe da criança ligou para a escola fazendo ameaças à educadora. A mulher relatou à diretora da unidade que tinha recebido uma ligação do Conselho Tutelar e acusou a professora de ter feito a denúncia. “Ela disse que iria me pegar”, frisa a professora.

Na tarde da terça-feira, a mãe foi até a escola para conversar com a professora, que foi orientada a não recebê-la naquele momento e encaminhá-la à direção. A mulher invadiu a sala de aula aos gritos. “Ela disse que iria me fazer muito mal. Os aluninhos se assustaram e gritavam muito, alguns até fizeram xixi nas calças. Como a sala é mais afastada ninguém ouvia. As crianças gritavam desesperadamente”, afirma a professora.

A agressão ocorreu quando a educadora pegou o celular para chamar a polícia. “Ela me agarrou no pescoço e neste momento chegou um professor que a tirou da sala. Pensei que iria morrer. Imagina se ela tivesse uma arma ou algo assim?”, diz a professora, que está chocada com o fato e relata ainda sentir muitas dores. “Estou toda marcada e doída. Foi um terror”.

A professora destaca que não foi a responsável pela denúncia feita ao Conselho Tutelar. “Estou com a consciência tranquila e poderia ter morrido sem ter culpa de nada”.

A agressora relatou à polícia que foi até a escola para conversar com a professa, ficou nervosa e acabou agredindo a educadora. A Polícia Militar fez um Termo Circunstanciado e já está agendada uma audiência judicial para o mês de março. A professora também passou por exames no Instituto Geral de Perícias. Ela voltará ao trabalho nesta quinta-feira, 6 de dezembro.

A professora é servidora da rede mucuipal de ensino. O secretário de Educação, Neuri Comin, foi procurado pelo Jornalismo da Rádio Aliança e disse que prefere não se manifestar neste momento. Segundo ele, um boletim de ocorrência foi registrado e os fatos já estão sendo apurados.