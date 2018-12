Uma Ford Ranger com placas de Ipira saiu de pista parou após bater em algumas árvores. O acidente ocorreu por volta do meio-dia, desta quarta-feira , dia 05, na Linha Caravágio, interior de Peritiba. O Corpo de Bombeiros de Piratuba atendeu a ocorrência.



Na chegada dos socorristas no local, a mulher de iniciais, L.B.H., 53 anos, já se encontrava fora do veículo. Ela relatava dores nas costas e no peito. Após os procedimentos pré-hospitalares, a mulher foi conduzida ao Posto de Saúde de Ipira, para avaliação médica.

Fonte: Magronada