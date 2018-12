Administração licita elaboração do Plano Municipal de Habitação

A Prefeitura de Concórdia, através da Secretaria Municipal da Ação Social, Cidadania e Habitação, está contratando empresa para elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Dentre os vários objetivos, um deles é localizar áreas propícias para novos conjuntos habitacionais.

Em entrevista ao Jornal Primeira Hora desta quarta-feira, dia cinco, a diretora de Habitação, da Secretaria Municipal da Ação Social, Cidadania e Habitação, Eliane Pech, em linhas gerais, a intenção é criar estratégias no curto, médio e longo prazo para minimizar ou zerar as necessidades e déficits habitacionais, que irá atender a lei federal, ir ao encontro de exigência do Ministério das Cidades e atender exigências para busca recursos para esse setor, além de balizar a política municipal de habitação e a própria legislação municipal.

Conforme Eliane, os trabalhos serão divididos em três etapas. Na primeira haverá o plano de trabalho. Nesta fase, também serão realizadas audiências públicas. Na segunda, o diagnóstico que vai retratar a realidade de Concórdia, entre elas o levantamento de áreas de riscos. Na terceira parte, estão as estratégias de ação, que incluirá também a implantação de um terreno para conjunto habitacional, visando diminuir o déficit habitacional que existe no município.