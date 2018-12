A JBS anunciou nesta terça-feira (4) a nomeação de Gilberto Tomazoni como novo presidente-executivo, concluindo um processo de sucessão iniciado 15 meses atrás, após a prisão de Wesley Batista.

Tomazoni, que ingressou na companhia em 2013 após passagens pela Bunge e pela Sadia (hoje parte da BRF), era o chefe global de operações da JBS desde 2017.

Tomazoni assume de imediato no lugar de José Batista Sobrinho, fundador da companhia e hoje com 84 anos de idade, que seguirá como membro do conselho de administração da JBS.

Sobrinho assumiu em setembro do ano passado, depois que seu filho que comandava a JBS, Wesley, foi preso sob acusação de uso de informação privilegiada no mercado financeiro, na esteira de um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República.

A decisão provocou forte reação de acionistas, como do BNDESPar, braço de participações do BNDES, que tinha 21,3 por cento da companhia e defendia abertamente o afastamento da família Batista do comando da empresa.

Desde então, Tomazoni já era apontado como um dos mais cotados para assumir o comando do grupo dentro de um processo de sucessão.

A companhia realiza uma teleconferência com analistas e investidores na quarta-feira para mais informações sobre a troca de comando da empresa.

