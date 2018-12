Avaliação é do Sindileite e do Conseleite.

Projeção de queda de R$ 0,12 no preço do litro do leite em novembro

O preço do leite padrão pago ao produtor catarinense tem projeção de 12 centavos de queda para novembro, conforme as entidades Sindileite e Conseleite.

O vice-presidente do conselho, Walter Brandalise, analisa que o período é de choque de oferta nas regiões Sul e Sudeste, além do reflexo da importação do leite da Argentina.

Para novembro, o valor projetado no Paraná e no Rio Grande do Sul é de R$ 1,09 para o leite padrão enquanto em Santa Catarina, com a baixa de R$ 0,12 o valor deva ficar na média de R$ 1,12.

(Fonte: Belos FM)