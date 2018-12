O Sport Club Nacional recebeu em casa no último domingo, dia 02, o Grêmio Lírio de Zortéa para a partida de volta da semifinal pela Copa Leoc 2018, onde derrotou o visitante pelo placar de 3 a 2. A vitória garante vaga para a final onde enfrentará a equipe de Herval D'Oeste no dia 09 de dezembro em casa. A segunda partida acontece no dia 16 em Herval D'Oeste.

(Fonte: Cidiane Pedrussi/Jornal A Comunidade)