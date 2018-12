A Polícia Militar de Concórdia recebeu na última semana 103 novos coletes táticos modulares. Os equipamentos foram viabilizados através de parceria entre a PM, Ministério Público Estadual e Prefeitura Municipal de Concórdia.



Os coletes possuem porta placas balísticas, porta carregadores, porta algemas, entre outros itens para o uso no trabalho diário dos policiais.



O Comandante do 20º BPM/Fron,Tenente Coronel Sérgio Vargas, ressalta que a aquisição vai além do reforço na proteção individual, é também uma questão da valorização do policial militar,