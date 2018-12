Festa da Polenta e do Queijo será realizada no fim de semana em Lindóia do Sul

Quem gosta da cultura e da culinária italiana, terá uma oportunidade de saborear pratos diversos no próximo fim de semana em Lindóia do Sul. O município realiza entre sexta e sábado, a Festa da Polenta e do Queijo. O evento acontece na Rua 29 de Julho, a partir das 19h nos dois dias.

Além da polenta e do queijo, outros pratos à base da culinária italiana serão produzidos. Além da comida, o público vai contar com música. Na sexta, às 20:30h, o Grupo Stella di Pietra se apresenta. Em seguida, o Musical Bergamini anima os presentes. No sábado, também a partir das 20:30h, sobem ao palco a Banda Segunda Dimensão e o Grupo Sinuelo Pampeano.

O prefeito Genir Loli participou do Programa Mesa Redona da Rádio Aliança nesta terça-feira, dia 04, para divulgar o evento. Ele ressaltou que a programação é gratuita e que está sendo organizada por entidades do município. “Não é preciso pagar nada para entrar, é um evento aberto, teremos mesas e cobertura. A pessoa só vai pagar o que consumir. O valor dos pratos, ou porções, é de R$ 6,00”, informou. Três entidades estão trabalhando para a realização da festa. O Corpo de Bombeiros, a Rádio Comunitária e a CDL, com o auxílio da equipe da Administração”, comentou.

Loli também destacou que os produtos utilizados para a elaboração dos pratos, são de Lindóia e da região. “A ideia é valorizar a produção do nosso município e o que for necessário vanmos pegar na nossa região, até para valorizar nossos produtores”, ressaltou o prefeito.