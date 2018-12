Mudança vai ocorrer a partir do dia 7 de janeiro do ano que vem

Crianças do Cebes do Itaíba serão atendidas na Scaf

A partir do ano que vem a estrutura física do Cebes do bairro Itaíba ficará fechada. As crianças que frequentam a unidade irão para a Scaf. O atendimento no Cebes vai funcionar até o dia 21 de dezembro e em 7 de janeiro as crianças passarão a frequentar a Scaf, que fica ao lado da EBM Maria Melânia Siqueira, no bairro Nazaré.

A secretária de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Denise Justi Lopes, explica que essa decisão foi tomada por causa das condições da estrutura física do Cebes do Itaíba. “Temos um laudo da engenharia que o local está insalubre e não podemos deixar as crianças lá. Há muitos anos não se faz nenhuma reforma”, afirma a secretária. Na noite da segunda-feira, 3 de dezembro, foi realizada uma reunião com o professores e pais dos alunos para explicar as mudança e comunicá-los sobre o convênio com a Scaf.

Denise afirma que o próximo passo vai ser discutir como ficará o transportes das crianças até a Scaf. “Com certeza não deixaremos ninguém na mão”, frisa. Cerca de 60 crianças do Itaíba passarão a ser atendidas pela Scaf com oficinas de dança, artesanato, brincadeiras, fortalecimento de vínculos e outros. Esse serviço é destinado às famílias atendidas pela assistência social do Município.

Os profissionais que atuam no Cebes do Itaíba serão remanejados para outras unidades de Concórdia, já que são servidores da rede. Sobre a obra que apresenta problemas na estrutura física, Denise diz que ainda não está definido o que será feito.