Será conhecido no sábado, dia oito, o segundo e decisivo jogo da final da série C do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia entre Guarani B x Pinhal. O duelo será no campo da Linha Guarani, a partir das 17h.



No primeiro jogo entre as duas equipes, houve empate em 1 a 1. Quem vencer, leva o título. Se permanecer a igualdade no marcador, a disputa será nos pênaltis.



As duas equipes já estão na série B do próximo ano.

(Com informações do repórter André Krüger).