Acontece na noite da próxima sexta-feira, dia sete, a partir das 20h, o Segundo Encontro de Corais em Concórdia. O evento, que vai reunir grupos do município, será no auditório da Casa da Cultura, a partir das 20h.

O superintendente da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia, Júlio Gomes, em entrevista a Rádio Aliança, destaca que na primeira mostra, realizada no ano passado, houve a participação de três corais. Nesse ano, são seis já confirmados. "Nós precisamos valorizar os corais, porque sempre foram muito fortes na região. Resolvemos criar essa mostra não competitiva para premiar eles", garante o superintendente.

Júlio Gomes relata que alguns dos corais estavam inativos no município e, com a realização da mostra no último ano, foram reativados.