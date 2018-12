Principais resultados do segundo dia de competições na Fase Estadual da Olesc, que está acontecendo nas cidades de Timbó e Indaial.



Atletismo:

Daniel Aldo Carniel, terceiro colocado no arremesso de peso masculino;

Açucena Fransnelli Broch, terceira colocada no lançamento do darto feminino;

Giulia Christine Durigon Manenti, terceira colocada geral;

Classificação geral final: Atletismo masculino, 13º lugar e atletismo feminino, sétimo lugar.



Basquetebol feminino:

Jaraguá do Sul 91 x 25 Concórdia



Ciclismo, classificação geral final, nono lugar.



Futsal feminino:

Concórdia 3 x 3 Arvoredo



Handebol Masculino:

Indaial 14 x 24 Concórdia



Xadrdez masculino e feminino:

Concórdia 4 x 0 Cunha Porã (Masculino)

Timbó 0 x 4 Concórdia (Feminino)

Blumenau 4 x 0 Concórdia (Masculino)

Braço do Norte 3 x 1 Concórdia