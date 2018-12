Bandidos assaltaram no início da tarde desta segunda-feira (03) duas agências bancárias e uma lotérica de Ibiraiaras, além de uma agência bancária de Três Palmeiras, que ficam há cerca de 100 km de Passo Fundo. Durante o crime, um funcionário de um dos bancos veio a falecer e outro ficou ferido.

A reportagem policial da Uirapuru esteve em Ibiraiaras e moradores daquele município relataram momentos de pânico durante os assaltos às agências bancárias.

Por volta das 18h30, os assaltantes, fortemente armados, e equipes de polícia entraram em confronto. Um cerco aos criminosos foi efetuado pela Brigada Militar, em ação que contou ainda com o apoio de um helicóptero, Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), Batalhão de Operações Especiais e equipes de inteligência. Durante o tiroteio, seis assaltantes foram mortos.

Ao vivo na Uirapuru, o comandante do 10º BPM, Tenente Coronel Fabiano Domênico Paim, declarou que houve três confrontos na cidade e um refém estava ferido dentro do veículo dos criminosos. Durante o cerco próximo a uma mata, o refém foi resgatado para atendimento e outros oito confrontos resultaram na morte dos assaltantes. A equipe do GATE continua no encalço de outros dois fugitivos que ainda estão no local.

Na ação, as equipes da polícia apreenderam um forte armamento, com pistolas, fuzis, explosivos e coletes a prova de balas, além de uma parte do dinheiro que havia sido roubado das agências bancárias.

Paim afirmou que um dos criminosos, que foi preso, declarou ser da região de Farroupilha e outros assaltantes são da região de Caxias do Sul. Nenhum deles foi identificado até o momento.



(Fonte: Rádio Uirapuru)