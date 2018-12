Somente uma das vítimas de acidente com motocicleta em Concórdia permanece internada em estado grave no Hospital São Francisco. J.R.R está na Unidade de Terapia Intensiva da unidade hospitalar depois de sofrer o acidente na noite da última sexta-feira, dia 30, no trecho entre o Sintrial e o Distrito de Presidente Kennedy. Ele era um dos ocupantes da motocicleta que saiu da pista e tombou às margens da rodovia. J.R.R foi atendido em estado grave, insconsciente, com hemorragia interna e com traumatismo craniano. A outra vítima, de iniciais C.T.O, de 19 anos, foi conduzido para atendimento médico, mas liberado poucas horas depois.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, os dois estavam em uma motocicleta, placas de Concórdia. Por alguma razão, o condutor perdeu o controle e não conseguiu evitar o acidente. Um morador das proximidades percebeu o fato, foi prestar ajuda e chamou os bombeiros. Havia muito nevoeiro no momento do acidente. Os documentos dos dois ocupantes não foram achados.

(Com informações do repórter André Krüger).