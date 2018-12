A Polícia Militar de Concórdia recuperou no começo da tarde desta segunda-feira, dia três, um veículo com registro de furto. O carro, um Chevette, estava abandonado na região do bairro Jardim. O veículo havia sido levado durante a madrugada da garagem de uma empresa de transporte de pessoas e viagens.



O curioso é que, em poucos dias, foi o segundo Chevette que foi furtado em Concórdia. O primeiro ocorreu no fim de semana, quando o carro, que estava estacionado na frente da casa do proprietário, no bairro dos Industriários. Neste caso, o Chevette foi achado "depenado" na regiã de Rancho Grande na manhã do sábado, dia primeiro.

(Com informações do repórter André Krüger).