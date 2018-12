A Prefeitura Municipal de Alto Bela Vista publicou na semana passada, o Edital de Processo Seletivo 001/2018, porém, devido a alguns erros, como datas e até mesmo vagas disponíveis, foi publicado nesta segunda, 03, o Edital de Processo Seletivo 002/2018, que substitui o anterior.

Estão disponíveis vagas para Professor Letras/Alemão, Educação Física, Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Educação Especial, Artes, sendo que há vagas para professores habilitados e não habilitados. Há vagas ainda para Auxiliar de Creche e Agente de Limpeza e Copa.

As vagas para Informática, Letras/Inglês e Nutricionista, que estavam disponíveis no Edital anterior, não constam no novo Edital.

O período de inscrições também foi alterado. As inscrições serão abertas no dia 07 de dezembro e encerram no dia 02 de janeiro de 2019.

O valor da taxa de inscrição permanece no valor de R$ 60,00 e a data limite para pagamento da taxa foi alterada para 03 de janeiro de 2019.

A realização da prova, que no Edital anterior seria em 23 de dezembro, passa a ser 20 de janeiro de 2019.

(Fonte: Alto Bela Vista.com)