Gerente de agência bancária morre durante assalto simultâneo no norte do RS.

Durante o assalto as agências bancárias de Ibiraiaras na tarde desta segunda-feira, dia 03, o gerente do banco do Brasil, Rodrigo Mocelim da Silva, de 38 anos, acabou sendo baleado.

O gerente foi socorrido e encaminhado ao Hospital São José, em Ibiraiaras, mas não resistiu aos ferimentos, e faleceu. Ele foi feito de refém, sendo obrigado a entrar em um carro durante a fuga. O corpo foi abandonado no caminho.

O interior do Estado do Rio Grande do Sul foi alvo de ataque de duas quadrilhas na tarde desta segunda-feira. Os criminosos assaltaram agências bancárias em Ibiraiaras, no Nordeste do Estado, e Três Palmeiras, na região do Alto Uruguai. Ambos os municípios são pequenos e a ação dos criminosos levou pânico aos moradores e provocou a morte de ao menos uma pessoa.

Em Ibiraiaras, a quadrilha fortemente armada atacou o Banrisul e o Banco do Brasil, que ficam uma ao lado da outra. Eles ainda tentaram assaltar a lotérica da cidade, mas a ação não foi bem sucedida.

Segundo o secretário de administração da prefeitura, Sérgio Baldasso, houve duas vítimas. Um dos reféns acabou morrendo no hospital Autarquia Municipal São José, que pertence a Ibiraiaras. Rodrigo Mocelin da Silva era funcionário do Banco do Brasil. A outra vítima está em atendimento.

Baldasso disse que eram de seis a sete assaltantes fortemente armados e todos usavam máscaras. Eles utilizaram pelo menos dois carros para fugir. " Não chegamos nem a 8 mil habitantes e como cidade pequena estamos apavorados com estas coisas", disse. Os criminosos fizeram um cordão humano com clientes e funcionários das agências. Em seguida fugiram em três carros levando reféns. Logo em seguida chegaram viaturas da Brigada Militar e partiram em perseguição. Houve troca de tiros.

Em Três Palmeiras, na região da zona da Produção, o ataque ao banco Sicredi ocorreu por volta das 13h30min. Segundo o prefeito Silvânio Antônio Dias, a ação criminosa foi similar a que ocorreu no município em fevereiro deste ano. "Eles estavam fortemente armados. Fizeram um cordão humano e levaram um segurança como refém, porém, ele foi liberado pouco tempo depois", comentou ele.

Além disso, no momento da saída, eles atiraram contra uma loja do comércio, quebrando a vidraça. "Pelo menos ninguém ficou ferido", comentou ele. O prefeito lamentou a situação, recordando que há dois meses um município que faz divisa também foi atacado, Entre Rios do Sul. "Mesma ação. Fugiram pelos mesmos caminhos. Precisamos de uma ação regional para coibir esse tipo de crime", avaliou.

A Brigada Militar (BM) está efetuando um cerco aos criminosos em Ibiraiaras e Três Palmeiras. As ações contam com apoio de um helicóptero, Grupo de Ações Táticas Especiais, Batalhão de Operações Especiais e equipes de inteligência. Pedimos para que a população informe, via 190, qualquer suspeita.

(Fonte: AU Online)