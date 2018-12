Depois de perder a disputa para sediar a Fase Estadual dos Jogos Abertos de 2020, que serão em Jaraguá do Sul, Concórdia perdeu outra contenda para sediar um evento da Fesporte. Durante o fim de semana, a fundação de esportes definiu que o município de Gaspar será a sede da Fase Estadual dos Jogos Abertos da Terceira Idade, o Jasti, em 2019. O município do Vale do Itajaí venceu a Capital do Trabalho por oito votos a seis. Além de Concórdia e Gaspar, também estavam na disputa Camboriú, Brusque e Laguna.



Ouvi uma fonte que esteve em Timbó no fim de semana, onde aconteceu a definição da cidade que irá receber os Jasti no próximo ano. Tive a informação de que as apresentações de Concórdia e Gaspar foram bastante equilibradas, no sentido de defesa verbal e de audiovisual. Porém, ainda não me foi informado os pontos que podem ter pesado favoravelmente a Gaspar.



Porém, a saga da Capital do Trabalho em sediar um grande evento da Fesporte no próximo ano pode continuar. Afinal de contas, a Administração Municipal já analisa a possibilidade de se candidatar para receber Fase Estadual dos Parajasc. A competição, paradesportiva, que reúne atletas com necessidades especiais, ainda não teria município interessado para sediar esse evento em 2019 e em 2020. Deduzo que as razões para que não haja interesse é estrutural. Afinal de contas, como haverá um contingente de atletas que possuem algum tipo de limitação, a questão da acessibilidade ainda é um ponto fraco das cidades. O Parajasc é uma possibilidade e a Administração deve se manifestar sobre isso nas próximas semanas.



Além dessa possibilidade, surge uma outra alternativa interessante para a maior cidade da Amauc, também em 2019. Depois do êxito do Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa em 2019, a organização pretende pleitear para que a competição seja realizada em Concórdia, também, em 2019. Esse pedido está sendo analisado e pode ser protocolado junto a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa nos próximos meses.



Por falar em CBTM, a própria entidade também já sinalizou com essa possibilidade de reeditar o evento nacional por aqui. Não somente um brasileiro, mas um evento internacional de tênis de mesa poderá ser pensado para ser realizado em Concórdia. Palavras do presidente da entidade, Alaor Azevedo. Claro que isso seria para os próximos anos, não no próximo ano.



Independente do que acontecerá daqui para frente, uma coisa é certa. A cidade está pegando gosto para sediar eventos de grande porte.