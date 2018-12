No período de 17 a 21 de dezembro as lojas ficarão abertas até as 22h

O horário especial de fim do ano no comércio de Concórdia vai iniciar na segunda-feira, 17 de dezembro. Neste dia as lojas estarão abertas até as 22h. Nos próximos dois sábados, dias 8 e 15, o comércio irá trabalhar até as 17h da tarde.

Alguns lojistas já começaram atender em horários especiais no primeiro domingo de dezembro. Ontem, a loja Multi abriu as portas das 16h às 22h. O gerente Leandro Kirsten comenta que haverá atendimento em todos os domingos deste mês. “Tivemos um bom movimento na loja e nosso objetivo é atender o público que precisa de um horário diferenciado. Em nosso segmento também é necessário um tempo a mais para as pessoas olhar as mercadorias com calma”, afirma Kirsten.

Pela sugestão de horários apresentada pela CDL, o comércio de Concórdia ficará aberto até as 22h no período de 17 a 21 de dezembro. No sábado, 22, o atendimento será até as 17h e no domingo, 23 de dezembro, as lojas estarão abertas das 16h às 22h. Na segunda-feira, 24, véspera do Natal, o comércio vai funcionar das 8h às 16h, sem fechar ao meio-dia. Em 31 de dezembro o atendimento será até as 12h.