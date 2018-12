Pálio estava abandonado no bairro Santa Rita.

PM recupera veículo com registro de furto em Concórdia

A Polícia Militar de Concórdia recuperou nas últimas horas um veículo Fiat Pálio, que tinha registro de furto. O carro estava abandonado, com a chave na ignição, no bairro Santa Rita Cruz. O veículo foi levado na noite do domingo, dia dois. O carro foi conduzido pelo proprietário até a Delegacia de Polícia Civil.