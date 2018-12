Jogo foi no fim da tarde do domingo, dia dois.

Neste domingo (02) a equipe Sub-20 da ACF/FMEC conquistou o titulo de campeã do Campeonato Catarinense Sub-20 no ginásio de UnC após vencer a equipe de Joinville por 4 a 3 no tempo normal e 3 a 0 na prorrogação.

Na garra, no esforço, na fé, no apoio da torcida que lotou o ginásio, foram com estes ingredientes que a equipe sub-20 comandada pelo técnico Thomé conquistaram o título para Concórdia, no tempo normal Tainan marcou 3 gols e Xilau fechou a conta, já na prorrogação Xilau, Felipe Piva e Estevão Gheno marcaram e garantiram o título para a ACF/FMEC.

“Nossa equipe fez um jogo de muita qualidade, conseguimos minimizar as falhas apresentadas na primeira partida e aproveitamos as oportunidades, a equipe está de parabéns pela grande partida e pela garra apresentada desde o apito inicial, fizeram por merecer este título que demonstra a qualidade da base concordiense”, declarou o técnico

Thomé.

O pivô Xilau conquistou o troféu de artilheiro do campeonato pelos seus 10 gols marcados.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)