Vítima ficou com suspeita de fratura em uma das pernas. Motorista de veículo envolvido em acidente evadiu do local.

Uma colisão entre um veículo e uma Honda Biz com placa de Piratuba foi registrado na manhã desta segunda-feira (03), na SC-390, em Piratuba. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência.

No local, os socorristas encontraram a condutora da moto, de iniciais A.S., 25 anos, consciente, orientada e com suspeita de fratura na articulação do joelho. Já o condutor do veículo, não prestou auxílio, se evadindo antes da chegada dos bombeiros.

Após os procedimentos pré-hospitalares, os socorristas conduziram a mulher para o Posto de Saúde de Piratuba.

(Fonte: Grupo Magronada)