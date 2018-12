Um Jetta com placas de Concórdia saiu da pista e colidiu contra uma árvore, na SC-390, comunidade de Vila Nova, em Peritiba. O acidente ocorreu por volta das 19:45h deste domingo, dia 02. O Corpo de Bombeiros de Piratuba foi acionado.

O veículo era ocupado por duas pessoas. O condutor L.D.D., 30 anos, que já estava fora do veículo, com os sinais vitais estáveis, com dores na região abdominal e apresentava escoriações. A mulher S.C.K., 22 anos, também estava fora do veículo, com os sinais vitais estáveis e relatando dores abdominais, no braço direito e na região frontal do crânio.

Após os socorristas realizarem os procedimentos pré-hospitalares, ambos foram conduzidos ao Hospital de Peritiba.

Fonte: Magronada