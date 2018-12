O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), desenvolvido pela Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), realizou na noite na última semana a formatura de 427 alunos do quinto ano do ensino fundamental de escolas da rede municipal, estadual e particular de ensino do município de Concórdia.



O evento aconteceu no Ginásio do Ser Sadia e contou com a presença de autoridades da Polícia Militar, do vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massocco, dos promotores de justiça da Comarca de Concórdia, Marco de Martino e Mariana Mocelin, do presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, Artêmio Ortigara e outros convidados.



Na oportunidade, também foi realizada pelo comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM/Fron) tenente-coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas a entrega de um brevê do Curso de Formação de Instrutores Proerd, ao soldado Gabriel, o qual participou do referido curso em maio deste ano na capital catarinense e cumpriu seu estágio probatório satisfatoriamente.



No município de Concórdia o Proerd, iniciou no segundo semestre de 1999, tendo formado até esta edição, a 34ª, 16.705 no currículo de 5º ano. O Proerd é um programa de caráter social preventivo, fundamentado na ação conjunta entre a organização Policial Militar, Escola e Comunidade, o que permite afirmar que ele não é apenas um programa exclusivo da polícia ou das escolas, mas sim da sociedade.



O Proerd busca tão somente ajudar a criança a desenvolver sua auto-estima, reconhecer e resistir às pressões diretas e indiretas que a influenciarão a experimentar as drogas, bem como ajudá-la a tomar decisões sadias.



A formatura foi marcada por uma grande festa com as crianças, com a presença do Leão Daren e ao final, os alunos fizeram o juramento e cantaram a música do programa, além de uma apresentação artística com o grupo de Dança da Fundação Municipal de Cultura.

(Fonte: Polícia Militar)